Bolsonaro tripudia por imprensa deixar Alvorada após ameaças

Bolsonaro tripudiou após alguns veículos de comunicação decidirem deixar a cobertura da portaria do Palácio do Alvorada. A decisão foi motivada pela falta de segurança para os jornalistas, que se viam ameaçados e ofendidos pela militância do presidente. “Globo, Folha e semelhantes decidiram não ir mais ao Alvorada para, em seguida, distorcer o que falo. Que pena!”, escreveu Bolsonaro em suas redes sociais.

– Globo, Folha e semelhantes decidiram não ir mais ao Alvorada para, em seguida, distorcer o que falo. Que pena! 👍 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 27, 2020

Mais cedo, ao parar na portaria do Palácio, o presidente também fez piada e disse que a decisão seria “vitimismo”. “Estão se vitimizando. Quando levei a facada, não falaram nada. Não vi ninguém da Folha falando ‘quem matou Bolsonaro?’. Se for pegar o número de horas que a Globo deu para Marielle e para o meu caso, acho que dá 100 para 1, mas tudo bem”, disse o presidente a apoiadores.