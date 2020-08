Bolsonaro une tropa e Centrão para almoço de ‘confraternização’

Em prol da “governabilidade”, não foi apenas o relacionamento de Jair Bolsonaro com o Centrão que melhorou. Bolsonaristas do Parlamento, que viviam trocando ataques com caciques da velha guarda do Congresso, estiveram lado a lado, nesta quarta-feira, 19, num almoço com o presidente da República.

Estive hoje em almoço com ⁦@jairbolsonaro⁩ e a bancada dos ⁦⁦@Progressistas11⁩. Estiveram o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, os deputados Evair Vieira de Melo, Laercio Oliveira e o novo líder do governo da Câmara, o deputado Ricardo Barros. pic.twitter.com/r2HkJfNIUH — Arthur Lira (@ArthurLira_) August 19, 2020

Bolsonaro, como já virou praxe, posou ao lado de Ciro Nogueira (PP-PI), Arthur Lira (PP-AL) e seu novo líder de governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). Mas o almoço contou também com a presença de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Carlos Jordy (PSL-RJ) e Hélio Lopes (PSL-RJ), três dos bolsonaristas mais fiéis do Parlamento.

Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) também esteve no almoço sem demonstrar maiores preocupações. Emedebistas, como os líderes Eduardo Gomes (MDB-TO) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), também participaram da confraternização. Pelas fotos, ninguém esteve de máscara.