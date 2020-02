Bolsonaro usa Bíblia para criticar a imprensa

Gustavo Zucchi

Após criar mais uma polêmica, Jair Bolsonaro decidiu culpar o mensageiro. Em seu Twitter, o presidente da República colocou mais uma de sua série sobre o Evangelho de São João para criticar a imprensa. “O que leva parte da imprensa a mentir, deturpar, caluniar, enfim, atentar contra o Brasil 24 horas por dia? Abstinência de verba ou medo da verdade?”, escreveu. Nesta quarta-feira, 26, o BRPolítico revelou que o presidente enviou mensagem em grupos de WhatsApp convocando os seus contatos para participar do ato marcado para o próximo dia 15, que tem como alvo o Congresso Nacional. Na sequência, ainda citou um trecho do livro de Jeremias, parte do Antigo Testamento: “E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para ti livrar, diz o Senhor.”