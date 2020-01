Bolsonaro usa briga entre EUA e Irã para bater em Lula

Gustavo Zucchi

Após assistir o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jair Bolsonaro aproveitou para bater em um de seus alvos favoritos: o ex-presidente Lula. O mandatário brasileiro lembrou que o petista esteve no Irã durante a gestão de Mahmoud Ahmadinejad e que nesta visita defendeu o enriquecimento de urânio no país asiático. “Acham que o Brasil deve se omitir no tocante aos acontecimentos. Eu queria dizer apenas uma coisa: o Sr. Luís Inácio Lula da Silva, enquanto presidente, esteve no Irã e lá defendeu que aquele regime pudesse enriquecer urânio acima dos 20%, que seria para fins pacíficos”, disse Bolsonaro.

“Nós temos que seguir as nossas leis, não podemos extrapolar, mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia e que nós queremos paz no mundo.A nossa Constituição aqui diz no artigo 4º que a República Federativa do Brasil rege-se pelos princípios da defesa da paz e no repúdio ao terrorismo”, completou.