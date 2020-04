Bolsonaro usa foto de Lula para rebater provocação de Haddad

O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter, nesta terça-feira, 7, para responder a uma provocação do ex-candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad. No dia em que a prisão do ex-presidente Lula completa dois anos, Bolsonaro publicou na rede social uma foto em que o petista aparece escoltado por policiais. Bolsonaro não escreveu nada na publicação, apenas compartilhou mensagem de Haddad.

Ontem, pela mesma rede social, o ex-prefeito de São Paulo havia escrito que “nunca tinha visto um presidente se colocar em situação tão humilhante”. O comentário foi feito horas depois de o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dizer que continua na pasta.