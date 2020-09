Bolsonaro utiliza Russomano para se defender sobre arroz

A proximidade entre Jair Bolsonaro e Celso Russomano (Republicanos-SP), deputado e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, parece cada vez mais consolidada. E isto com o presidente da República batendo na tecla de que não irá apoiar nenhum candidato no pleito deste ano. Após Russomano acompanhar Bolsonaro na reinauguração da pista do aeroporto de Congonhas no último dia 6 de setembro, agora o atual ocupante do Palácio do Planalto utilizou o parlamentar para se defender ante o aumento de preços de alguns produtos da cesta básica.

Bolsonaro postou um longo vídeo de Russomano, com 17 minutos ao todo, no qual o pré-candidato responde ao deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), que atacou a decisão do Ministério da Justiça de cobrar explicações de supermercados. A explicação de Russomano foi classificada por Bolsonaro como uma “aula de humildade e conhecimento”.

Sem a formalização do Aliança Pelo Brasil, Bolsonaro afirmou que não irá apoiar nenhum candidato nas disputas pelas prefeituras municipais. Mesmo assim, há uma clara aproximação do presidente com alguns candidatos, em especial do Republicanos, como Russomano e Marcelo Crivella, candidato à reeleição no Rio. O partido faz parte do Centrão, grupo de partidos que formam maioria na Câmara. E que se aproximaram do Planalto recentemente. O filho mais velho do clã presidencial, senador Flávio Bolsonaro, deixou o PSL e passou a integrar a sigla, que tem fortes ligações com igrejas evangélicas.