Bolsonaro: ‘Vacina obrigatória’ só em cachorro

Com o Supremo Tribunal Federal levando para plenário a decisão sobre obrigatoriedade de vacinas, Jair Bolsonaro voltou a se posicionar contra uma campanha compulsória de vacinação contra o coronavírus. O presidente postou uma imagem ao lado de um simpático cachorro, e disse que “vacina obrigatória” só para o “Faísca”. A imagem parece ter sido tirada no último sábado, quando Bolsonaro, ignorando mais uma vez as recomendações de distanciamento social, recebeu aliados para um churrasco comandado pelo secretário da Pesca, Jorge Seif. Já morreram mais de 155 mil pessoas devido ao coronavírus no Brasil desde o início da pandemia.

– Boa noite a todos.

– Vacina obrigatória só aqui no Faísca. pic.twitter.com/GSnqIapxJe — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 24, 2020