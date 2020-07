Bolsonaro vai a arriamento da bandeira e tece loas à cloroquina

Jair Bolsonaro, que confirmou nesta quarta-feira, 15, que ainda está com covid-19, decidiu dar uma volta pelas dependências do Palácio do Alvorada. Contrariando recomendações médicas de isolamento, o presidente esteve na cerimônia de arriamento da bandeira nacional. Ali, aproveitou para gravar um vídeo no qual voltou a tecer loas à hidroxicloroquina. E mais, argumentou que a “história” irá dizer quem será responsabilizado por “parte das mortes” do coronavírus. “Não existe nenhum medicamento com eficácia científica comprovada, mas para mim funcionou”, disse. “Espero que nos próximos dias eu faça um exame e que dê tudo certo”, complementou.