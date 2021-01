Bolsonaro vai assistir a treino do Flamengo

Com o País enfrentando crescimento na pandemia de coronavírus, hospitais lotados e precisando de insumos para vacinas, Jair Bolsonaro achou por bem tirar a tarde de sexta-feira para lazer. O presidente da República, apontado como principal responsável pela demora nas vacinas, foi assistir ao treino do Flamengo na capital federal.

O compromisso não estava na agenda oficial do presidente. Ele chegou no centro de treinamento do Brasiliense, onde o rubro-negro carioca treina após vencer o Palmeiras na noite da última quinta-feira, por volta das 16h.