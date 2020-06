Bolsonaro vai até Minas Gerais e provoca aglomerações

Jair Bolsonaro variou um pouco neste final de semana. Ao invés de provocar aglomerações em Brasília e seus arredores, o presidente decidiu ir até Minas Gerais, onde juntou apoiadores contrariando medidas de distanciamento social. Ele esteve na cidade de Araguari, a 572 quilômetros de Belo Horizonte, em uma viagem fora da agenda. Ao pousar na base da Polícia Federal na cidade, ele acenou de longe para os populares. Tirou a máscara e chegou a passar a mão no rosto.

Na continuidade da visita, Bolsonaro foi de encontro à multidão. Visitou pessoas em suas casas e, sempre sem máscara, chegou a abraçar idosos e tirar fotos com apoiadores. Na última semana, ele foi obrigado pela Justiça do DF a utilizar máscara sob pena de multa. A utilização do item também é obrigatória em Minas, que conta com 833 mortes e mais de 38 mil casos confirmados da doença.