Bolsonaro vai dar comando do Banco do Nordeste ao PL

O presidente Jair Bolsonaro vai entregar o comando do Banco do Nordeste (BNB) para um nome indicado pelo Partido Liberal (PL), sigla liderada pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado no mensalão. No lugar do atual presidente do banco, Romildo Rolim, assumirá Alexandre Borges Cabral, que é funcionário de carreira do banco.

A troca é mais um gesto generoso do presidente Jair Bolsonaro no processo de aproximação com o Centrão. O BNB está ligado ao Ministério da Economia. Pesquisa Datafolha da última semana mostrou que 67% rejeitam o “toma lá, dá cá”de Bolsonaro com os partidos de centro.

A indicação de Cabral deve ser anunciada oficialmente nesta segunda-feira, 1º. Com a posse do novo presidente, a expectativa é que ao menos três diretorias do BNB também sejam loteadas com indicações políticas. Entre os diretores que devem ser substituídos estão o de Administração, Cláudio Freire Lima, e o de Planejamento, Perpétuo Cajazeiras, ambos funcionários de carreira do banco. O novo diretor de Administração deve ser Haroldo Lima. Segundo apurou o Estadão, as indicações para os cargos no Banco no Nordeste partiram do deputado Júnior Mano (PL), eleito pelo Ceará, Estado onde fica a sede do banco.