Equipe BR Político

O secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, deve ser demitido ainda nesta sexta-feira. De acordo com a repórter Tânia Monteiro, do Estadão, o presidente Jair Bolsonaro decidiu exonerar o auxiliar. Nesta sexta-feira, 17, a situação de Alvim teria ficado “insustentável” após a repercussão do vídeo em que o secretário cita textualmente trechos de um discurso do ideólogo nazista Joseph Goebbels. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, já foi comunicado da decisão, informa o Estadão.