Bolsonaro vai fechar fronteira com Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que estará fechando a fronteira com a Venezuela. A decisão será publicada a portaria no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 18, determinando a medida. “Publico no DOU de amanhã a questão de fechar a fronteira com a Venezuela, que é mais sensível”, disse em entrevista na frente do Palácio da Alvorada. O fechamento da fronteira foi um pedido de parlamentares e de entidades, como a Associação Médica Brasileira (AMB), que justificaram que o sistema de Saúde de Roraima seria prejudicada com os venezuelanos procurando auxílio médico no Brasil.