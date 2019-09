Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro, ao menos por enquanto, vai ficar longe dos representantes do setor da agropecuária. Ele estaria sendo aconselhado a não ir até a Expointer, feira do setor que está acontecendo nesta semana em Esteio (RS). Segundo o jornal Zero Hora, o motivo do “conselho” dado por assessores próximos seria a falta de anúncios positivos para o setor, além da crise gerada pelas queimadas na Amazônia, que pode causar problemas ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul.