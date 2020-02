Bolsonaro vai negociar fábrica da Tesla no Brasil

Equipe BR Político

Durante a viagem que fará aos Estados Unidos, em março, o presidente Jair Bolsonaro vai discutir a possibilidade de instalação de uma fábrica da montadora americana de carros elétricos Tesla no Brasil. A informação foi publicada por Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira, 21, no Twitter.

O presidente disse que as discussões sobre a vinda da Tesla ao País fará parte de uma “extensa agenda” que terá durante a viagem. “Em março estarei nos Estados Unidos”, escreveu Bolsonaro. “Em nossa extensa agenda a possibilidade da Tesla no Brasil”, acrescentou.

– Em nossa extensa agenda a possibilidade da Tesla no Brasil. pic.twitter.com/Iu9LqX56Uh — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 21, 2020

Ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro, também pelo Twitter, afirmou que participou de videoconferência com o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ministro-conselheiro da embaixada dos EUA no Brasil, William Popp, para discutir a atração do investimento da Tesla.