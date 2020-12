Bolsonaro vai passar o Ano Novo no Guarujá

Jair Bolsonaro deve viajar nesta segunda-feira, 28, para o Guarujá. O presidente deverá passar a virada de ano no litoral paulista. O Forte dos Andradas é um dos pontos favoritos de Bolsonaro desde que assumiu a presidência. Desta vez, entretanto, o presidente encontrará a cidade com mais restrições devido ao coronavírus.

Apesar da cidade não ter aderido à determinação do governador João Doria de entrar na fase vermelha, com estabelecimentos fechados nos primeiros dias do ano, a prefeitura deve restringir o acesso às praias. Em suas últimas idas à cidade litorânea, Bolsonaro provocou aglomerações em seus passeios.