‘Bolsonaro vai, por meio do auxílio emergencial, entrando no baile da esquerda’

O crescimento da popularidade de Jair Bolsonaro nas camadas mais populares, muito em parte ao auxílio emergencial, é o tema da coluna da editora do BRP Vera Magalhães no Estadão deste domingo. Enquanto a esquerda discute quem pode ou não participar da chamada “frente ampla” contra o bolsonarismo, o atual ocupante do Palácio do Planalto vai entrando de fininho no terreno dos progressistas. E conquistando uma nova parcela do eleitorado.

“Esse erro crasso dos que se opõem a Bolsonaro me remeteu à fábula da festa no céu. Poderiam participar todos os animais voadores. Mas o sapo deu um jeito de burlar as restrições e entrar no céu escondido na viola do urubu”, afirma. “O sapo é Bolsonaro. Assiste subitamente calado aos desdobramentos do caso Fabrício Queiroz, sabendo que pode se complicar feio por aí, enquanto vai, por meio do auxílio emergencial, entrando no baile da esquerda, que se perde na distração de discutir quem pode ou não fazer parte da tal frente.”