Bolsonaro vê críticas de Joice como entrave para reconciliação

Equipe BR Político

Com a ex-líder de governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), tecendo duras críticas a Jair Bolsonaro e seu clã, o presidente da República deu a entender que uma “reconciliação” com a outrora aliada é algo difícil de acontecer no momento. “Eu nunca critiquei a Joice em público. Ela fez críticas enormes a mim, aos meus filhos”, disse Bolsonaro em entrevista dada ao SBT.

No fim de semana, Joice deu uma entrevista para a Folha na qual não poupou ataques ao presidente e seus filhos. Disse, por exemplo, que Bolsonaro trabalhou contra a prisão em segunda instância. A deputada também tem insistido nas críticas ao senador Flávio Bolsonaro, cujo envolvimento em um esquema de “rachadinha” na Alerj é apontado pelo Ministério Público.