Bolsonaro veta indenização a profissionais de saúde incapacitados pela covid-19

O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto que previa o pagamento de indenização de R$ 50 mil aos profissionais de saúde incapacitados após contraírem o novo coronavírus. A decisão está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 4. O argumento do presidente para o veto foi de que o teor do projeto é inconstitucional e contrário ao interesse público.

O texto havia sido aprovado em julho pelo Congresso e também incluía o pagamento do mesmo valor a dependentes de profissionais da linha de frente no combate à pandemia que morreram em decorrência da covid-19.

O projeto inicial previa indenização a todos os profissionais reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, agentes de endemias, técnicos e auxiliares de serviços operacionais, como limpeza, condução de ambulâncias e segurança. Durante as discussões no Congresso, outras categorias foram incluídas, como fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e coveiros.