Bolsonaro veta trechos de lei que prevê medidas para proteger indígenas da covid-19

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a lei aprovada no Congresso que criava medidas de proteção a povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais durante a pandemia do novo coronavírus. O texto determina que esses grupos sejam considerados “em situação de extrema vulnerabilidade” e, por isso, de alto risco para emergências de saúde pública.

No total, foram 16 trechos vetados. Dentre eles, o que obriga o governo a fornecer aos povos indígenas “acesso a água potável” e “distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias”. Também foi vetada a parte que obriga o governo a facilitar o acesso aos indígenas e quilombolas ao auxílio emergencial.

O argumento do Planalto para os vetos foi de que o texto criava despesa obrigatória sem demonstrar o “respectivo impacto orçamentário e financeiro, o que seria inconstitucional”.