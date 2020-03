Bolsonaro: ‘Vida segue normal’

Após ter informado que o exame não apontou coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio do Alvorada. Em conversa com apoiadores, disse que “vida segue normal” apesar da pandemia do Covid-19 que se espalha pelo mundo. “Vida segue normal, um grande desafio pela frente, muitos problemas para serem resolvidos”, disse aos populares. Bolsonaro esteve por pouco mais de uma hora no Palácio do Planalto. Ele não saia do Alvorada desde a última quarta-feira, quando foi confirmado que o secretário de comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com a doença.