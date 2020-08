Bolsonaro visita litoral de SP com França e Skaf

Dois adversários de João Doria em São Paulo estiveram ao lado de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 7. O presidente da República visitou São Vicente, no litoral de São Paulo, tendo como companhia Márcio França, que deve concorrer à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, e Paulo Skaf (MDB), que disputou o governo do Estado contra o tucano.

Bolsonaro esteve na cidade para a reinauguração de uma ponte que contou com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. Como de costume, Bolsonaro reuniu sua militância, causou aglomerações e chegou a baixar a máscara de proteção, item obrigatório na prevenção ao coronavírus.