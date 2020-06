Bolsonaro volta a chamar manifestantes contra o governo de ‘terroristas’

Seguindo a tendência de sua militância, o presidente Jair Bolsonaro voltou a chamar de “terroristas” manifestantes contrários ao seu governo. Pela manhã, Bolsonaro já havia feito a acusação para apoiadores na frente do Palácio do Alvorada. “Quem promove o caos, queima a bandeira nacional e usa da violência como uma forma de “protestar” é terrorista sim”, disse Bolsonaro em seu Twitter, replicando uma matéria do Estadão. “Manifestante, contra ou a favor do governo, é outra coisa”, completou o presidente.

Como o BRP mostrou mais cedo, bolsonaristas têm tentado seguir o exemplo do presidente norte-americano, Donald Trump, e classificar grupos antifascistas como “terroristas”. Há um projeto do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) neste sentido. Grupos com tendências paramilitares que defendem Bolsonaro, como o “300 pelo Brasil”, não são enquadrados da mesma forma.