Bolsonaro volta a criticar ‘pânico disseminado’ na pandemia

O presidente Jair Bolsonaro voltou à carga nas redes sociais no discurso de rejeição à gravidade da pandemia e crítica aos efeitos econômicos de medidas de restrição para combate à disseminação do coronavírus neste domingo, 12. “Milhões de empregos destruídos, dezenas de milhões de informais sem renda e um país na beira da recessão. Sempre disse que o efeito colateral do combate ao vírus não poderia ser pior que o próprio vírus”, escreveu.

O presidente também inferiu que o coronavírus foi utilizado como estratégia política. “A realidade do futuro de cada família brasileira deve ser despolitizada da pandemia”, disse. “A desinformação foi uma arma largamente utilizada. O pânico foi disseminado fazendo as pessoas acreditarem que só tinham um grave problema para enfrentar. Não será fácil, mas havemos de recomeçar.” Nos últimos dias, Bolsonaro tem voltado às falas negacionistas sobre o coronavírus na esteira de sua própria contaminação pela doença. Na quinta, o presidente chegou a divulgar um vídeo tomando hidroxicloroquina e dizendo confiar no medicamento, que não tem eficácia comprovada contra a covid-19.



Na publicação, Bolsonaro aproveitou para promover sua gestão, afirmando que “a situação só não está pior pelas ações do @govbr”. O presidente citou as medidas econômicas de socorro a pequenas e médias empresas, a Estados e municípios e o auxílio emergencial.