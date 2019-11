Bolsonaro volta a defender aumento de pontos na CNH

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro voltou a defender suas medidas mais “permissivas” apresentadas no Novo Código de Trânsito, entregues ao Congresso. Nesta sexta-feira, 22, o presidente da República fez um aceno aos caminhoneiros, como mostra o Estadão, e falou do aumento da pontuação para perda da CNH. “A gente apresenta o projeto, e os parlamentares emendam. A alma do projeto é passar de cinco para dez anos a validade da carteira de motorista, e passar de 20 para 40 pontos a possibilidade de se perder a carteira”, disse em evento no Rio. Na Câmara, o projeto está em uma comissão que caminha a passos lentos. A última reunião do grupo foi duas semanas atrás, em 5 de novembro.