Bolsonaro volta a demonstrar preocupação com o preço do diesel

Mesmo com a greve dos caminhoneiros prometida para este mês não conseguindo um grande impacto, o presidente Jair Bolsonaro demostrou preocupação com o preço do óleo diesel e da gasolina. Após a Petrobrás anunciar um aumento de R$ 0,13 no diesel e de R$ 0,17 na gasolina, praticamente boa parte da agenda presidencial desta segunda-feira, 8, foi ocupada com o tema.

O presidente esteve reunido com sua equipe econômica para debater o tema. E falou sobre o aumento em evento no Palácio do Planalto. “Não temos interferir, nem vamos”, disse Bolsonaro. Ele ainda deu uma longa entrevista para o apresentador José Luis Datena, da Band, para falar sobre o tema.

“No momento, nos estamos focados no diesel, que transporta bens e riquezas do Brasil”, afirmou. O presidente defendeu o projeto que deverá enviar para o Congresso que trata do ICMS sobre os combustíveis e fez um mea culpa sobre os impostos federais. “É alto também, é responsabilidade minha”, afirmou. “Não estou brigando com governador, não estou querendo, não vou pensar e nem poderia diminuir o valor do ICMS”, disse.