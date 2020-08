Bolsonaro volta ao Nordeste na segunda-feira

Em sua recente peregrinação pelo Nordeste, Jair Bolsonaro estará no Sergipe na próxima segunda-feira, 17. O presidente irá inaugurar Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I. Recentemente, Bolsonaro esteve inaugurando obras na Bahia, no Ceará e no Piauí, inaugurando obras e, como de costume, causando aglomerações. Para efeito de comparação, a primeira viagem para o Nordeste de seu mandato foi apenas em maio de 2019, cinco meses após assumir a presidência da República. Nesta sexta-feira, 14, pesquisa Datafolha mostrou que o índice de rejeição ao presidente na região caiu consideravelmente, de 52% para 35%.