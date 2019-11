Bolsonaro: ‘Witzel usa usa polícia civil para destruir minha família’

Equipe BR Político

No evento de lançamento da legenda que pretende criar, a Aliança pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar nesta quinta-feira, 21, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), a quem acusou de tentar utilizar parte da Polícia Civil carioca para “destruir a reputação da família Bolsonaro”. Novamente, o presidente atribuiu ao governador o caso do porteiro que mencionou seu nome nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. “A minha vida virou um inferno depois da eleição do senhor Wilson Witzel, lamentavelmente. Tenta destruir quem está do meu lado e a minha família a todo custo, usando a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ou parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro”, repetiu o presidente. “Se não fosse o Flávio (senador Flávio Bolsonaro), Witzel não teria chegado ao governo. Onde o Flávio ia, ele (Witzel) ia atrás. Acabaram as eleições, e ele colocou na cabeça que iria ser presidente da República. É direito dele, mas ele também botou na cabeça que iria destruir a reputação da família Bolsonaro”.

O presidente voltou a narrar, ainda, um encontro com o governador em um clube naval no Rio de Janeiro. Segundo o chefe do Executivo, Witzel teria lhe dito que o processo do caso Marielle, contendo o nome de Bolsonaro, teria chegado ao Supremo. “Perguntei a ele como ele sabia disso, se o processo corre em segredo de Justiça. Foi o primeiro cheque-mate nele. Já sabia de suas intenções”, reafirmou Bolsonaro.

“E parece que não interessa para a esquerda chegar aos verdadeiros mandantes no crime. Interessa usar esse crime bárbaro, que repudiamos, para atingir outras pessoas. Não deu certo com porteiro, agora jogam para cima do Carlos Bolsonaro”, disse o presidente. Como você já leu aqui no BRP, mais cedo nesta manhã, Bolsonaro já havia comentado sobre a notícia de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro estaria investigando melhor a relação entre seu filho, vereador Carlos Bolsonaro, e Marielle, com quem teria discutido na Câmara do Rio de Janeiro.