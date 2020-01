Bolsonaros e Weintraubs contra Witzel e Doria

Gustavo Zucchi

Uma reunião no Planalto hoje reuniu o “crème de la crème” dos bolsonaristas. Estavam lá o presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, e os irmãos Weintraub, o ministro da Educação, Abraham e o assessor especial da presidência, Arthur. Na pauta esteve a implementação das escolas-cívico militares. O destaque do filho “03”, que registrou o encontro, foi justamente a não adesão de São Paulo e Rio de Janeiro ao projeto, ponta de lança do bolsonarismo na área de Educação. Os dois Estados têm como respectivos governadores dois possíveis adversários de Bolsonaro na briga pelo voto da direita em 2022: João Doria (PSDB) e Wilson Witzel (PSC). Outro ponto que chamou a atenção na reunião foi a presença da biografia de Carlos Alberto Brilhante Ustra, livro de cabeceira de Jair Bolsonaro, sobre a mesa do presidente.