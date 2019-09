Bonsaglia vê ‘retrocesso’ em escolha de PGR

Equipe BR Político

O subprocurador-geral Mario Bonsaglia, mais votado na lista tríplice elaborada pela Associação Nacional do Procuradores da República (ANPR), lamenta a escolha de nome feita pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a PGR. Ao escolher o subprocurador-geral Augusto Aras, que concorria por fora da tríade da ANPR, o presidente rompeu com uma forma de escolha que havia começado em 2003. Para Bonsaglia, ignorar a lista tríplice compromete a “autonomia institucional” do MPF. “A lista funciona como um contrapeso ao poder presidencial de escolha”, diz ao Estadão.

Bonsaglia já esteve duas vezes na relação elaborada pela ANPR, e tinha o apoio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e de integrantes de forças-tarefa da Lava Jato. Para o subprocurador, a indicação por fora da lista é um retrocesso de décadas para o MPF. Ele defende, inclusive, que a escolha por meio da lista tríplice vire lei.

Dia melancólico para o MPF. A indicação fora da lista do novo PGR representa um retrocesso de décadas para a instituição. — Mario Bonsaglia (@Mario_Bonsaglia) September 5, 2019

Bonsaglia não vê a questão como algo corporativista, mas sim “de interesse para toda sociedade, que é beneficiada pela atuação independente do Ministério Público”, afirma. “A constitucionalização da lista tríplice para escolha do PGR é uma necessidade para consolidar a autonomia que a Constituição já prevê para o Ministério Público. Há uma evidente lacuna no texto constitucional com relação ao MPF”.