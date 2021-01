Boris Johnson ‘preocupado’ com variante de vírus que circula no Brasil

O premiê britânico, Boris Johnson, afirmou a parlamentares do Reino Unido nesta quarta, 13, que está preocupado com uma das novas variantes do vírus da covid-19 circulante no Brasil. O primeiro-ministro não deixou claro, no entanto, se adotará alguma medida restritiva a viajantes do Brasil, afirmando que tomará as medidas que já vem tomando contra a entrada das novas variantes detectadas na África do Sul. A partir desta sexta, 15, a Inglaterra vai exigir exames negativos da doença para entrada no país. As informações são do jornal The Guardian.