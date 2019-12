Boris Johnson tem maior vitória desde Thatcher

Equipe BR Político

O primeiro-ministro Boris Johnson conquistou a maior vitória do Partido Conservador no Parlamento britânico desde Margaret Thatcher, ao conquistar 364 das 650 cadeiras, contra 203 dos Trabalhistas, representados na eleição por Jeremy Corbyn.

Com a ampla maioria obtida, o premiê não deverá ter as mesmas dificuldades enfrentadas até aqui para aprovar um plano para o Brexit, o que aumenta as chances de que se encerre o longo período de instabilidade política no Reino Unido.

A plataforma vencedora de Johnson inclui, ainda, a aprovação de leis de imigração mais restritivas, acordos de livre comércio com outros países e o Orçamento para o próximo ano. “Vou acabar com todas estas bobagens e vamos fazer (o Brexit) a tempo, em 31 de janeiro, sem ‘sim’, sem ‘mas’, sem ‘talvez'”, afirmou o premiê antes de um encontro com a rainha Elizabeth II.

A revista The Economist mostra que Johnson teve êxito com uma proposta aparentemente simples, mas que mostra o nó em que a Ingleterra se meteu desde que aprovou a saída da União Europeia, em 2016: Conclua o Brexit. O premiê uniu os partidários da saída, enquanto os contrários ficaram divididos entre várias candidaturas.