Boulos contra posição autodeclarada de esquerda de França

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo contestou nesta manhã de terça, 13, a posição autodeclarada de esquerda do adversário Marcio França (PSB). Os dois estão disputam o voto do eleitor progressista e estão empatados, segundo a na última pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo. No levantamento, Boulos tem 8% e França, 7%.

Segundo o ex-presidenciável, França se diz de esquerda “dependendo do dia”. “Se no dia ele ir pra São Vicente tirar foto com o Bolsonaro, não é. Se resolve apoiar o Doria pra prefeito, também não. Se no outro ele acordar progressista, muito bom. Esse é o problema do França”, escreveu ele no Twitter.

Nesta segunda-feira, 12, após participar de uma missa no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na zona oeste de São Paulo, França se colocou como opção para esse eleitorado. “Lá na frente todo mundo acaba se juntando pela circunstância no voto mais útil da esquerda. Os outros candidatos do campo da esquerda têm mais dificuldade de vencer no 2° turno. As pessoas vão naquele que tem mais chance”, disse França.