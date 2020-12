Boulos cumpre agenda ao lado de Edmilson Rodrigues, em Belém

Candidato derrotado na eleição em segundo turno pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos está cumprindo agenda política nesta segunda-feira, 14, em Belém, onde participa de evento do PSOL com o prefeito eleito da capital paraense, Edmilson Rodrigues. Um dos objetivos da viagem, que também conta com a presença do presidente nacional do partido, Juliano Medeiros, é fortalecer a construção do partido na região.

Numa disputa acirrada, o psolista venceu o adversário, Eguchi, com 51,76% dos votos válidos, o equivalente a 390.723 votos.

À tarde, o grupo se reúne com os partidos que coligaram durante a campanha – PT/Rede/UP/PCdoB/PSOL/PDT) -, mais tarde, há a previsão de uma reunião com a militância do PSOL. Às 18h, a dupla realiza uma live pelo Facebook.