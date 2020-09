Boulos diz que Bolsonaro acionou a PF para ‘intimidá-lo’

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, reagiu nesta segunda-feira, 28, à notícia de que a Polícia Federal quer intimá-lo para a prestar esclarecimentos sobre postagens feitas por ele com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo Boulos, o chefe do Executivo tenta “intimidá-lo”. Segundo a assessoria do psolista, caso o candidato tenha de ser ouvido, a oitiva só ocorreria a partir de 8 de outubro ou ainda poderia ser por escrito.

A investigação ocorre no âmbito de um inquérito aberto no Departamento de Inteligência Policial (DIP), segundo informa a coluna da Mônica Bergamo, na Folha.

Pelo Twitter, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto sugeriu que o presidente quer interferir na eleição na Capital paulista.

“Precisa desenhar? Bolsonaro quer eleger Russomanno e acionou a PF pra tentar me intimidar. O medo deles do nosso crescimento só mostra que estamos no caminho certo. São Paulo vai ser a capital da resistência!”, escreveu.

No último sábado, Bolsonaro recebeu o candidato do Republicanos, Celso Russomanno, no hospital ontem estava internado em São Paulo. Os dois posaram juntos para uma foto na véspera do início da campanha eleitoral. O presidente vem dando apoio indireto ao candidato.