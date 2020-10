Boulos faz ‘reality show’ de 24 horas na campanha

Um dos candidatos com mais interação nas redes sociais e com menos tempo no horário eleitoral na disputa municipal de São Paulo, com 17 segundos por dia, o candidato do PSOL à Prefeitura da Capital, Guilherme Boulos, vai transmitir em tempo real sua rotina amanhã, 9, quando começa a propaganda em rádio e TV. A ideia é mostrá-lo desde a hora em que ele acordar até a de ir dormir, informa Ricardo Galhardo, do Estadão. Segundo pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada no último dia 2, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto tem 8% das intenções de voto, na frente do candidato petista, Jilmar Tatto, que apareceu com 1%.

A agenda especial de Boulos terá como destaque um ato de lançamento do seu programa de assistência social chamado Renda Solidária, que pretende distribuir benefícios entre R$ 300 e R$ 400 para até 1 milhão de famílias economicamente vulneráveis.