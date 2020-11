Boulos lança frente de oposição a Covas com 7 partidos

Ao lado dos representantes de sete partidos de esquerda, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, lançou nesta sexta-feira, 20, uma frente democrática para fazer oposição a Bruno Covas (PSDB), que concorre à reeleição. Nomes que concorreram pelo PT, como Jilmar Tatto, e PCdoB, como Orlando Silva, participaram do evento. Márcio França, no entanto, não compareceu. Na noite da quinta, o seu partido, PSB declarou apoio à candidatura de Boulos.

Estiveram no ato integrantes do PT, PDT, PSB, PCdoB, Rede, PCB e UP. O presidente do PSOL e o próprio Boulos afirmaram que o evento é um dos momentos mais importantes da campanha. Nomes nacionais, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), a ex-senadora Marina Silva (Rede) e o governador do Maranhão, Flavio Dino (PCdoB), não estiveram no ato, mas gravaram mensagens de apoio a Boulos e devem ser exibidos no horário eleitoral da TV neste final de semana.

Durante o evento, os líderes tentaram colar o nome de Covas ao bolsonarismo e o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, fez um discurso nacionalizando a campanha, que até o primeiro turno então se concentrava majoritariamente em torno de pautas locais. “Estamos dando um sinal para o Brasil de que esta eleição transcende as fronteiras de São Paulo. Queremos fazer de São Paulo uma vitrine para o Brasil. A unidade das forças democráticas é possível. Estamos travando uma disputa não só por São Paulo mas pelo Brasil”, disse.

Como estratégia, a campanha tenta aproveitar a rejeição do presidente em São Paulo ao relacionar o apoio de Celso Russomanno (Republicanos), que foi o candidato de Jair Bolsonaro, à candidatura tucana.