Boulos: ‘O Ministério da Saúde faz de conta que a pandemia acabou’

Para Guilherme Boulos, o governo segue cometendo erros graves no combate à pandemia do coronavírus. Candidato do Psol na disputa pelo Planalto em 2018 e na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ano passado, Boulos reclama da falta de leitos de UTI que deveriam ser custeados pelo governo federal.

“Absurdo! Caíram pela metade os leitos UTI covid bancados pelo governo federal de janeiro pra fevereiro. O Ministério da Saúde faz de conta que a pandemia acabou e ameaça várias cidades de enfrentarem o mesmo caos de Manaus. Seguimos sem governo, sem oxigênio e com pouca vacina”, criticou Boulos.