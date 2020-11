Boulos suspende campanha de rua até ter resultado de teste para covid-19

Um dia depois de a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) anunciar que testou positivo para covid-19, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, suspendeu as atividades de rua da campanha. Os correligionários estiveram juntos na última sexta-feira, 20, durante evento no centro da capital.

“O contato que eu tive com a Sâmia foi um absolutamente esporádico, pontual, ambos de máscara. Não tenho qualquer sintoma, agora, por precaução, nós decidimos fazer o teste”, disse. “Também tomamos uma decisão de, até sair o resultado do teste, por absoluta precaução, não fazer agendas públicas de rua”, disse o candidato nesta terça-feira, 24.

Boulos aproveitou a oportunidade para criticar seu adversário, o prefeito Bruno Covas (PSDB). Segundo o psolista, sua equipe tenta agendar a realização do exame da covid-19 em drive-thrus, laboratórios e hospitais da cidade – inclusive particulares – desde ontem, mas só conseguiu marcar um horário para quarta-feira, 25.

Segundo Boulos, essa demora é consequência do aumento por covid-19 e internação na cidade que, segundo ele, está sendo “subestimado” por Covas.