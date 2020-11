Boulos: ‘Vencemos o Bolsonaro e agora vamos vencer o Doria’

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, fez uma declaração em relação ao resultado e elegeu o alvo do segundo turno: o governador de São Paulo, João Doria Jr. “Vencemos o Bolsonaro no primeiro turno, e no segundo turno vamos vencer o Doria”, declarou.

Ele afirmou que é Doria quem “de verdade governa a cidade”, disse que quase 70% dos eleitores votaram pela mudança, e que é a sua candidatura que representa esse voto na mudança. “Agora o jogo vira”, afirmou.

Boulos respondeu à declaração de momentos antes dada por Bruno Covas, que havia falado três vezes em “radicalismo”. “Radical para mim é uma cidade como São Paulo ter até hoje gente revirando lixo”, afirmou.

Se apresentou como o candidato para fazer “São Paulo virar a página”, contra a “mesmice”. Afirmou que sua candidatura será para dar voz e vez à periferia. “Estou muito confiante que vamos virar o jogo na cidade de São Paulo. Esse jogo já começou a virar, estamos fazendo história”, afirmou.