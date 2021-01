Bozzella para Bolsonaro: ‘Brasileiros estão pagando com a vida pela sua inércia’

Ex-bolsonarista, o deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP) cobrou que Jair Bolsonaro não se omita no combate aos problemas causados pela pandemia do coronavírus no Brasil.

“Nós, na Câmara, não vamos assistir o Governo se omitir impune. A responsabilidade é sua presidente Jair Bolsonaro. Se levante, saia da porta do Palácio e faça o que um verdadeiro comandante faria, vá para o front e lidere. Os brasileiros estão pagando com a vida pela sua inércia”, criticou o deputado.

Mais cedo, Bozzella já tinha usado suas redes sociais para criticar a falta de ação do governo. “Sem vacina. Sem oxigênio. Sem ministro. Sem presidente. Sem governo!”, escreveu.