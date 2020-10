BRP entrevista hoje Marcelo Crivella

Dando sequência à série de entrevistas com candidatos às principais prefeituras do País, o BRPolítico entrevistará nesta quarta-feira, 14, o prefeito do Rio de Janeiro, e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos). A conversa poderá ser acompanhada ao vivo, às 16h30, pelas redes sociais do BRP e no seu canal do YouTube.

As aspirações do prefeito encontram como principal obstáculo o alto índice de rejeição. Segundo pesquisa Ibope divulgada na última quinta-feira, 59% dos cariocas afirmam que não votariam de jeito nenhum em Crivella.

Não bastasse isso, a campanha começou de maneira claudicante. Só na segunda-feira a noite, 12, uma liminar do TSE suspendeu a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que havia votado pela sua inegibilidade.

Por fim, um apoio mais decisivo do presidente Jair Bolsonaro ainda não aconteceu. Houve a liberação para o uso de imagens e até a hashtag “#BolsoCriva10” ganhou vida, mas tratam-se de sinais tímidos, levando em conta a presença na disputa do candidato Luiz Lima (PSL), cujo discurso vai ao encontro de muitas bandeiras bolsonaristas.