Braga critica ação contra Bezerra

Gustavo Zucchi

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM) criticou a ação autorizada pelo ministro Luís Roberto Barroso contra o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Segundo Braga, “é particularmente grave tal decisão ter sido tomada à revelia da Procuradoria-Geral da República”.

“Esse tensionamento das relações institucionais é particularmente grave num momento em que o Parlamento vem se dedicando para atender às justas exigências do País por reformas estruturantes, capazes de alicerçar a retomada do desenvolvimento”, afirmou. O nome de Braga chegou a ser especulado como possível substituto de Bezerra na liderança de governo, mas o senador negou ao BRP que deseje voltar a ocupar este posto. Ele foi líder de governo de Dilma Rousseff no Senado entre 2012 e 2014.