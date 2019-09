Gustavo Zucchi

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) entregou o relatório da indicação de Augusto Aras como procurador-geral da República. Ele apontou que a Aras cumpre todas as exigências técnicas e legais necessárias à indicação ao cargo. Na próxima quarta-feira, 18, o relatório de Aras deve ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sabatina deve ser no próximo dia 25.