Braga Netto cita risco de ‘desabastecimento e caos social’

O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, falou nesta sexta-feira, 22, que o Brasil pode vir a enfrentar “desabastecimento e caos social” por conta da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Na avaliação do general, por enquanto, a população “está tranquila” por conta dos investimentos feitos pelo governo federal no combate à covid-19. Mas disse que o país precisa estar preparado para a retomada da economia porque os recursos públicos “são finitos”.

Os comentários foram feitos durante audiência pública remota da comissão mista que acompanha as ações para o enfrentamento do coronavírus. “Quando terminar o recurso, e não tem como continuar por muito tempo, a economia tem que voltar. Porque, se a economia não voltar, vamos ter gente morrendo de fome e vamos ter caos social. Desabastecimento e tudo mais. A população está tranquila, o abastecimento está tranquilo. Mas o governo está se desdobrando para manter esse nível de emprego e abastecimento”, alertou.