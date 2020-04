Braga Netto exonera assessor olavista

O assessor especial Felipe Cruz Pedri, ligado ao gabinete do ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, foi exonerado do cargo nesta quarta-feira, 15. A saída está publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Pedri fazia parte da ala olavista do governo. Ele é um dos autores do manifesto de fundação do Aliança pelo Brasil, partido lançado em novembro passado por Bolsonaro. O ex-assessor chegou ao Palácio do Planalto pela ligação com o então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS). O ex-assessor costuma criar polêmicas nas redes sociais, mirando a “agenda esquerdista”, debates de gênero e as Organizações das Nações Unidas (ONU), vista por ele como uma das grandes disseminadoras do “globalismo”. Recentemente, atacou governadores e prefeitos pelas medidas de isolamento social adotadas no combate à propagação do novo coronavírus no País, segundo o Broadcast Político.