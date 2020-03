Braga Netto nega ‘intenção’ de demitir Mandetta

Nesta segunda-feira, 30, durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, afirmou que “não existe” no governo a ideia de demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Deixar claro para vocês, não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta, isso aí está fora de cogitação, no momento”, afirmou Braga Netto.

Na sequência da fala de Braga Netto, Mandetta afirmou que entende como “normais” os momentos de tensão dentro do governo, devido ao tamanho do desafio no enfrentamento ao novo vírus. “Os processos em andamento, as tensões, são normais pelo tamanho desta crise”, disse o chefe da Saúde.

A partir de hoje, as coletivas de imprensa para atualizações sobre a covid-19 no Brasil passam a contar com presença de chefes de outros ministérios, como Cidadania, Economia, e Casa Civil, por exemplo. “A partir de agora iniciamos um conceito ampliado das ações de enfrentamento ao coronavírus. Esse vírus extrapola o tamanho do

Ministério da Saúde e, por isso, contaremos com a participação de outros ministérios”, explicou Mandetta.

A possibilidade de o ministro deixar o cargo se fortaleceu depois de, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro contrariar as orientações do Ministério da Saúde e desrespeitado a orientação para evitar o contato social e as saídas às ruas. Ontem, Bolsonaro fez um passeio pelo comércio do Distrito Federal.