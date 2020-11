Braga propõe maior controle de vacinas e carteirinha digital

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) está propondo um maior controle sobre as vacinas no Brasil. Cotado como possível sucessor de Davi Alcolumbre (DEM-AP) na presidência da Casa, Braga apresentou um PL que cria processos de controle e rastreamento de vacinas e soros no Sistema Único de Saúde (SUS), além de criar a carteira de vacinação digital.

“Acreditamos que essas medidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do Programa Nacional de Imunizações, aumentar o controle social e diminuir as preocupações da população quanto à eficácia e segurança das vacinas, especialmente em períodos de emergência em saúde pública de importância nacional”, justifica.