Braga reafirma ser contra privatizar Eletrobrás

Em conversa com eletricitários, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) reforçou sua posição contrária à privatização da Eletrobrás. O ex-ministro de Minas e Energia também mostrou que não acredita que a empresa será negociada.

“Privatização da Eletrobrás está descartada. Não vejo no horizonte privatização da Eletrobrás. Capitalização da Eletrobrás, andou alguma coisa? Só no diálogo. Eu falava no deserto, ninguém me ouvia, e, de um tempo para cá, o que eu venho falando vem repercutindo. Só que eu não sou relator de nenhum projeto, não tem nenhum projeto tramitando até agora no Senado. O presidente Davi Alcolumbre não teve nenhuma conversa comigo sobre Eletrobrás e, portanto, tudo não passa de uma grande especulação”, disse Braga na videoconferência com os eletricitários.