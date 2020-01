Braga se junta ao coro pelos subsídios à energia solar

Gustavo Zucchi

Após Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre defenderam a manutenção dos subsídios à energia solar, mais um líder do Congresso se juntou ao coro. Eduardo Braga, atual líder do MDB no Senado e ex-ministro de Minas e Energia, declarou apoio à um projeto de lei que evite a taxação da modalidade.

“Eu que fui ministro e um dos responsáveis pela implantação da dinâmica que está acontecendo com a energia solar, não posso e não devo aceitar essa decisão da Aneel”, disse. “Acho importante que o Congresso, não apenas por decreto legislativo, mas por projeto de lei, possa assegurar o futuro das energias renováveis”, afirmou.